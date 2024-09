Sede di Argo Tractors, spunta il ct azzurro. Luciano Spalletti

Il ct della nazionale azzurra Luciano Spalletti non si trova a proprio agio solo in stadi e nei campi di allenamento. Si trova bene anche in campagna. È infatti nota la sua passione per il mondo agricolo, che nei giorni scorsi lo ha portato a visitare la sede di Argo Tractors di via Lemizzone a San Martino in Rio, probabilmente in vista dell’acquisto di un trattore per attività personali. Il noto volto dell’ex allenatore di importanti squadre di calcio, italiane e non solo, è stato visto nello stabilimento reggiano, accompagnato dai dirigenti dell’azienda. Non c’è stato però un momento formale di incontro con i lavoratori, per una tappa molto rapida. È rimasto per breve tempo nell’azienda reggiana, per poi ripartire. Una presenza che comunque non è passata inosservata tra i dipendenti di Argo Tractors che non hanno potuto non riconoscere quel personaggio dello sport, professionista ormai da anni del calcio ma anche titolare di una casa vacanze nel Fiorentino, sulle colline toscane, dove pratica pure attività rurale. E in questo caso, un moderno trattore Argo Tractors può davvero fargli comodo.