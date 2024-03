"Sede in centro storico perché amiamo la comunità"

"Non basta dire che ami una comunità. Devi dimostrarlo ogni giorno. Per questo a Montecchio abbiamo dedicato una nuova sede moderna, con servizi di qualità e di prossimità indispensabili per chi lavora, e in centro storico".

Lo ha affermato Rosamaria Papaleo, segretaria generale di Cisl Emilia Centrale, all’inaugurazione dei nuovi uffici in via Reverberi, avvenuta mercoledì alla presenza di tanti dirigenti sindacali e cittadini, del parroco don Angelo Orlandini e della giunta comunale. Non casuale la collocazione: "È una scelta di campo netta: a Montecchio, come nel resto della provincia reggiana, investiamo sempre nei centri storici, sostenendo la loro vivacità e la qualità della vita. Un centro accogliente per famiglie, imprese, lavoratori e pensionati genera sicurezza, sostiene l’economia locale e le relazioni". Il sindaco Torelli ha parlato di "una presenza che arricchisce la vita cittadina di due elementi importanti: servizi, e cultura del lavoro".

Negli uffici si può avere assistenza sindacale, contrattuale e sulle pensioni; per l’Isee e il modello Red; si può attivare lo Spid, avere l’assistenza fiscale del Caf e quella previdenziale tramite il patronato Inas.

Per info: 0522863260.

f. c.