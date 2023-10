Sede scout, danni e furti. Denunciato un 29enne

È stato denunciato il responsabile delle intrusioni alle strutture utilizzate dagli scout di Scandiano: nei guai è finito un giovane di 29 anni del comprensorio ceramico reggiano. I raid, come già riferito nei giorni scorsi dal nostro giornale, si erano verificati negli edifici in piazzale del Bersagliere a Scandiano causando danni e vandalismi.

L’uomo è stato ripreso dalle telecamere ed è stato riconosciuto dopo le indagini dei carabinieri della tenenza di Scandiano. Il 29enne è stato denunciato alla Procura con le accuse di tentato furto aggravato e danneggiamento.

Una situazione preoccupante per gli scout che avevano informato l’amministrazione comunale e forze dell’ordine. Era stata ‘visitata’ più volte la cucina della sede, trovata in disordine. Era stata quindi installata una telecamera interna. Il ragazzo cucinava con l’attrezzatura e prodotti alimentari degli scout provocando danni alla porta principale e a quelle interne. Si era pure intrufolato nella vicina sede dei ragazzi più grandi degli scout dove aveva bivaccato e lasciato gli ambienti in condizioni vergognose. È stato appurato che dalla cucina aveva preso e usato un sacco di pasta da cinque kg, una bottiglia di olio, due bottiglie di salsa di pomodoro. Il cibo era stato anche lasciato nelle pentole. Erano state formalizzate alcune denunce ai militari dell’Arma. Ai carabinieri erano stati consegnati i video e le immagini delle telecamere che riprendevano il 29enne. I referenti degli scout scandianesi, dopo gli spiacevoli episodi avvenuti in ottobre, avevano informato le famiglie per chiedere attenzione.

"Negli ultimi giorni non si sono registrati altri atti vandalici nelle strutture – dicono i responsabili –. La persona che ha compiuto le intrusioni è stata individuata e denunciata, ma è necessaria ancora prudenza e la sede non potrà essere utilizzata dai ragazzi senza la presenza di un adulto". Una mattina il 29enne era stato inseguito da un capo scout, ma era riuscito a scappare.

Matteo Barca