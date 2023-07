"Sedici ore d’impegno al giorno: ora stacco la spina"

Il dottor Ugo Gaiani ha svolto l’attività di medico per quasi quarant’anni. Ha iniziato tra l’Appennino modenese (a Rio Lunato) e quello Reggiano, come guardia medica. Poi, l’attività come medico di base a Guastalla, per ben 33 anni. Fino all’altra sera, quando ha appeso il camice al chiodo e abbattuto a mazzate il telefono dell’ambulatorio.

Dottor Gaiani, perché questo gesto violento contro il telefono?

"Perché quel telefono è stato il contatto con i pazienti, che ora devo interrompere dal punto di vista professionale. E’ stato un gesto simbolico, ma con un finale a sorpresa…".

In che senso?

"Che mi è sfuggita di mano la mazza che è finita contro un’auto in sosta. Per fortuna la proprietaria non se l’è presa. Anzi, ha detto che il piccolo segno sulla carrozzeria sarà per lei… il ricordo del suo medico".

In un momento di grande difficoltà per la medicina di base lei lascia l’attività. Non si sente un po’ in… colpa?

"Vede, ero arrivato a lavorare 16 ore al giorno, dormendo poco di notte. Se avessi continuato avrei avuto bisogno io del medico… Era arrivato il momento di staccare la spina. Dopo 39 anni di attività era giusto così".

Col Covid avete avuto momenti difficili…

"Guardi, il peggio è stato il post Covid, con la gente che, in generale, è diventata più cattiva, più maleducata. L’emergenza sanitaria ha cambiato le persone. In peggio. Per fortuna ho avuto anche belle soddisfazioni".

Quali i momenti peggiori e quelli migliori della sua carriera da medico?

"I peggiori sono le scoperte di malattie gravi, incurabili, riscontrate in persone giovani, apparentemente sane e senza sintomi. Difficile far capire loro a quale destino vanno incontro. I più belli? Le coppie che per anni hanno tentato l’impossibile per diventare genitori e che, all’ennesimo esperimento, vengono in ambulatorio a dirti che lei è incinta. Da una parte la morte, dall’altra la vita…".

E il rapporto con la gente, come è stato?

"Molto vario. Da una sponda ci sono malati terminali, con poche settimane di vita, che ti telefonano chiedendo informazioni con gentilezza, quasi scusandosi per il disturbo. Dall’altra sponda quelli che il lunedì mattina, con poca voglia di andare al lavoro, ti chiamano per dire che non stanno poi così tanto bene e che vorrebbero un certificato per stare a casa qualche giorno. Ecco, tra queste due sponde c’è tutta l’umanità…".

Antonio Lecci