Sedici Piadina in grande: "Nuovo franchising"

"Oggi scriviamo una nuova pagina della nostra storia con grande entusiasmo e un pizzico di emozione". L’annuncio arriva da Ramy Ghanm, socio titolare assieme al fratello Sami dell’attività Sedici Piadina di Montecchio Emilia. Un nome destinato a cambiare in Ramos - Piadineria: "Con questo cambio di identità lanciamo ufficialmente il nostro marchio in franchising".

La gioia di questo momento deriva anche dal ricordo delle difficoltà passate, che non sono mancate ma al tempo stesso non hanno impedito a Sedici Piadina di decollare. "Se pensiamo al nostro inizio post Covid, nell’estate 2020 sembra quasi impossibile aver raggiunto questo obiettivo in così poco tempo – dice il titolare –. Abbiamo lavorato duramente in questo periodo affinchè questo piccolo sogno diventasse realtà, e siamo molto grati al nostro staff attuale e passato che ci ha persmesso di migiorarci sempre di più e puntare a questo traguardo".

"A World of Flavours" è il nuovo claim di Ramos - Piadina: "Un mondo di sapori, rappresenta perfettamente la nostra filosofia – precisa Ramy –. Non solo per la varietà offerta in un menù profondo e variegato, capace di soddisfare attraverso sia diverse farciture che tipologie di impasti". La scelta degli ingredienti e degli abbinamenti è frutto infatti di una visione internazionale: "Si tratta anche della decisione di contaminare un prodotto iconico della tradizione italiana con ingredienti e ricette di altre culture – spiega Ramy –. Il nostro obiettivo è di raccontare attraverso ogni morso una storia, un viaggio, un incontro. La nostra mission non è creare solo un luogo dove mangiare, ma creare un ponte tra diverse culture attraverso un piatto amato da tutti: la piadina".

Una capacità imprenditoriale che non è passata inosservata. "Negli ultimi anni, il nostro impegno è stato riconosciuto da diverse realtà di sviluppo franchising, che ci hanno contattato per portare il nostro format innovativo oltre i confini di Montecchio Emilia – conclude il titolare –. Ora, con il lancio di Ramos - Piadineria, siamo pronti a condividere questa esperienza unica con il resto d’Italia e, perché no, con il mondo".