Sedici scooter rubati e ritrovati

Qualcosa come 16 scooter rubati solo nell’ultimo mese. È un numero impressionante quello segnalato dalla polizia locale di Reggio, chiamata ai lavori straordinari per recuperare e restituire ai legittimi proprietari tutti e 16 i motorini sottratti. E sempre grazie alle indagini svolte sono stati individuati due minorenni a bordo di altrettanti mezzi, denunciati per il reato di ricettazione. Ma non è detto che siano gli unici responsabili dei furti in serie. L’attività della polizia locale è stata svolta all’interno dei servizi di vigilanza del territorio che coinvolgono gli uomini del distretto Sud-Ovest. Prima le segnalazioni in serie, arrivate fino a 16 in un solo mese. Poi le indagini, che hanno permesso non solo di ritrovare i mezzi rubati ma anche i caschi. Merito soprattutto dei controlli effettuati nelle aree verdi alle porte della città dove gli agenti avevano notato alcune attività sospette da parte di un gruppo di giovani, che spesso coincidevano con uno scooter abbandonato nei campi (foto) puntualmente senza carburante. Grazie alla vigilanza costante sono stati individuati e identificati due giovani a bordo dei mezzi.