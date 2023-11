Seggiovia di Febbio, Bondavalli: "Bisogna ripartire al più presto"

Urge intervenire sulla seggiovia di Febbio per riparare i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. Secondo la consigliera regionale Stefania Bondavalli (foto) "è necessario intervenire in tempi molto rapidi. Ho presentato un’interrogazione alla Giunta, che discuteremo nella Commissione II con l’Assessore al turismo Corsini". L’impianto, dopo anni di difficoltà, è stato riaperto a settembre e, dopo un inizio stagione molto promettente, era tutto pronto per l’arrivo dell’inverno. La struttura di Febbio, infatti, consente il collegamento fra la località Rescadore e quota 1516 metri, prossima ai rifugi e alle piste da sci. Un’opportunità fondamentale per la montagna reggiana e per lo sviluppo del turismo in tutta l’area. La Regione interviene a sostegno delle stazioni sciistiche con la legge 172023. "Ho chiesto alla Giunta regionale quali azioni è possibile mettere in campo per aiutare il ripristino degli impianti di Febbio danneggiati – conclude la Bondavalli – e sostenere i soggetti pubblici e privati in modo da riaprire al più presto la seggiovia".

s.b.