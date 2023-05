Seggiovia pronta a partire, si cerca un gestore

In gara a Febbio gli operatori economici per l’aggiudicazione della gestione degli impianti di risalita della triposto, completamente revisionata e pronta ad entrare in servizio in questa stagione. "La macchina è stata messa in ordine, ora non resta che scegliere il pilota capace di farla correre – afferma il sindaco Elio Ivo Sassi – la triposto di Febbio, che va da 1165 a 1516 metri di quota, è pronta per entrare in funzione nell’imminente stagione estiva, ma Il nostro obiettivo è quello di ripristinare anche la biposto che porta a quota 2000. Le proposte degli operatori saranno valutate in base alla loro natura qualitativa e ai progetti innovativi per incrementare il turismo in alta quota".

Sassi ricorda che nel dicembre scorso è stato portato a termine un importante intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, che resta di proprietà comunale. Si è trattato di una revisione di carattere quindicennale. La biposto, che da quella quota sale quasi alla vetta del monte Cusna, ha invece concluso il ciclo della propria vita dal punto di vista tecnico. Pertanto al momento la 2000 resterà chiusa, esclusa dall’imminente concessione.

Il Comune invita quindi gli operatori economici a manifestare il proprio interesse per la conduzione dell’impianto di risalita e dell’intera struttura, che sarà operativa sia in estate che in inverno per le attività sportive sulla neve che, nelle ultime stagioni, sono mancate a molti turisti. "Oltre alla triposto – continua il sindaco Sassi – il nuovo gestore dovrà avere cura dei rifugi San Lorenzo, Armaduk ed Emilia 2000, del campo scuola, degli altri beni mobili ed immobili e delle attrezzature esistenti a corredo della stazione turistica bistagionale, in disponibilità del Comitato di amministrazione separata dei beni civici frazionali di Febbio. Le richieste d’interesse dovranno pervenire in Municipio entro mezzogiorno di giovedì 18 maggio. Dopodiché inviteremo i soggetti coinvolti nella gara a presentare la loro offerta, la quale sarà valutata anche e soprattutto in base a parametri di natura qualitativa. Fra questi elementi, la validità delle proposte per la valorizzazione e la promozione della zona, pure con progetti innovativi, da sviluppare in collaborazione con gli enti pubblici e tutte le realtà sociali ed economiche che operano sul territorio comunale".

La concessione dei servizi sarà di carattere triennale, con inizio previsto per giovedì primo giugno. "Per il futuro ripristino del tratto più alto della seggiovia, la Cusna 2000 – conclude Elio Ivo Sassi – abbiamo presentato alla Regione uno specifico studio progettuale, contiamo di riportare la stazione di Febbio alla sua piena potenzialità quanto prima possibile. Ci attende comunque un intervento importante, non solo sotto il profilo economico, in quanto si dovrà procedere col riposizionamento e il rifacimento completo dell’intero impianto".

Settimo Baisi