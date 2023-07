Segnalati alla Polizia nuovi lavori non autorizzati a Correggio, via Palù

C’è in atto l’allestimento di una nuova "campina" a Correggio? Attualmente pare che siano fermi i lavori nell’area, ormai da tempo posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, di via Imbreto, a Budrio di Correggio, dove erano in corso lavori non autorizzati per trasformare un terreno agricolo in uno spazio abitabile, con tanto di sistema di scolo e urbanizzazioni. Nel frattempo, però, accanto a un casolare rurale, in via Palù, sempre alla periferia di Correggio, sono in corso dei lavori che fanno ipotizzare la volontà di creare uno spazio residenziale.

Attualmente è stato visto all’opera un mezzo escavatore, che ha spianato il campo. Secondo alcuni residenti pare che ci sia l’intenzione di scavare per realizzare degli impianti di scolo idrico e fognario. Ma questa operazione non risulta autorizzata. La segnalazione della "attività di cantiere" è giunta anche ai rappresentanti della lista consiliare di centrodestra, che si è mobilitata per avere informazioni in più in merito. Ovviamente è stato segnalato il fatto anche alle forze dell’ordine, con la polizia locale chiamata ad effettuare degli accertamenti. Sono ancora forti le polemiche sul terreno di via Imbreto, dove a più riprese sarebbero avvenuti accessi nell’area, nonostante il divieto imposto dall’azione di sequestro emessa dall’autorità giudiziaria.