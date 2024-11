Segnalazione dei cittadini: "Garage del condominio occupato da sconosciuti"

La segnalazione della presenza di alcuni individui che occupavano abusivamente il garage di un condominio ha fatto intervenire gli agenti di una Volante del 113, l’altra sera in via Paradisi, in città. Una volta sul posto, raggiunto il garage indicati, i poliziotti hanno notato che la porta era stata forzata e poi accostata, perché sembrasse regolarmente chiusa. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato due stranieri, originari della Guinea, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati che avrebbero commesso in passato. Uno di loro dormiva in un giaciglio di fortuna, mentre l’altro stava riposando a bordo di un’auto parcheggiata nel garage, di proprietà di un cittadino non più residente in quel condominio. I due stranieri, di 27 e 32 anni, sono stati identificati. Gli agenti hanno poi rintracciato il proprietario dell’auto e del garage, il quale si è detto disposto a provvedere, quanto prima, alla messa in sicurezza della struttura e al ripristino della regolare chiusura della porta. I due stranieri sono stati allontanati e poi denunciati alla magistratura per invasione di terreni ed edifici.