Segnalazioni di degrado, Sabar ripulisce le aree

Sono state finalmente risolte alcune delle criticità segnalate agli uffici comunali dal gruppo di cittadini volontari del locale gruppo Plogging, impegnati nella pulizia di aree pubbliche e contro il degrado diffuso. Nei giorni scorsi il Carlino ha dato notizia delle segnalazioni di situazioni di degrado e sporcizia arrivate dai volontari.

L’attività di pulizia è stata avviata grazie all’intervento degli operatori di Sabar, comprendendo non solo l’area verde attrezzata e il parcheggio dell’ospedale, tra via Allende e via Sacco e Vanzetti, ma anche la zona sottostante il cavalcaferrovia, dove erano segnalati bivacchi di senzatetto, come dimostravano i resti di cibo, rifiuti vari e materassi. Con il freddo di queste settimane, pare che l’individuo che utilizza questo spazio si sia trasferito a Reggio, lasciando almeno per ora il suo "alloggio" guastallese. Tutta la zona è stata ripulita.

"Ringraziamo anche noi per il lavoro svolto dai ragazzi del Plogging di Guastalla – dichiara Marco Boselli, presidente di Sabar –, in particolare Giovanni Cavalcabue, con il quale lavoriamo sempre fianco a fianco per fornire materiali per la raccolta e passare a ritirare i rifiuti raccolti. Penso che sia una bella lezione di civiltà, anche se notiamo che in passato le persone avevano maggiore attenzione per il valore della cosa pubblica, con situazioni di degrado che risultavano essere più rare".

I volontari avevano raccolto parecchi rifiuti nei giorni scorsi, segnalando però staccionate danneggiate e pure luoghi usati come "latrina a cielo aperto" e per consumo di droga, nella zona dell’ospedale guastallese.

Antonio Lecci