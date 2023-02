Segnano il passo le ricerche del pilota scomparso

Ridotte, in attesa di condizioni meteo più favorevoli, le ricerche del velivolo condotto dal 61enne Ivano Montanari (foto) scomparso sull’Appennino il 28 gennaio, dopo 11 giorni di incessanti perlustrazioni con unità di ricerca a terra ed in volo: Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Maggiori speranze di localizzare il relitto del velivolo bianco si avranno con lo scioglimento della neve. Intanto ci si interroga sul perché il dispositivo di emergenza installato a bordo non si sia attivato.