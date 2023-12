SEGNATEVI IL NUMERO

L’accesso ai Cau non avviene in modo diretto, ma dopo contatto telefonino al numero 0522-290001, centrale unica di riferimento per le cure non urgenti dell’intera provincia reggiana. Le persone cieche e sordo-cieche possono invece presentarsi direttamente alla struttura. Sono presenti un medico e un infermiere adeguatamente formati. L’organico viene incrementato a seconda delle necessità. I Cau aperti 12 o 16 ore (anziché nelle 24 ore) hanno una stretta integrazione col servizio di Continuità assistenziale, ovvero l’ex guardia medica. Per le emergenze occorre rivolgersi al 118.