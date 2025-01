Segregata e maltrattata. Pakistana salvata. In aula il suo inferno

Lei, una donna pakistana, aveva rivolto una disperata richiesta d’aiuto dal suo Paese d’origine alla nostra città, chiedendo di essere messa in salvo, insieme ai suoi tre figli, dal marito. E Reggio si è attivata per proteggerla attraverso un coinvolgimento di istituzioni a livello internazionale. Ieri Sundus Ali è comparsa in tribunale, dove si è tenuta un’udienza a porte chiuse davanti al giudice delle indagini preliminari Silvia Guareschi riguardante il procedimento per maltrattamenti a carico del marito. Ieri il gip Guareschi ha incaricato la psicologa Delfina Scicchitano di fare una perizia psicodiagnostica sui tre minorenni, per valutare se siano in grado di riferire sui fatti al centro del fascicolo: alla specialista sono stati dati 120 giorni per fare l’analisi propedeutica all’incidente probatorio chiesto dal pm Maria Rita Pantani.

La donna ha scelto di farsi assistere dall’avvocato Isma Anwar, probabilmente la prima ragazza in Italia di origine pakistana a diventare avvocato, portando l’hijab. L’indagato, che al momento è in Pakistan, è difeso dall’avvocato Mauro Pinotti. Ripercorriamo la storia per com’è finora emersa. La famiglia (i coniugi sono peraltro cugini tra loro) aveva vissuto per un periodo a Reggio, poi si era trasferita in Pakistan. In autunno, ai servizi sociali del Comune e agli ex insegnanti dei figli della coppia, era arrivata una segnalazione dalla donna: in un mix di inglese e italiano, ha riferito di percosse continue, frustate sulla schiena, torture psicologiche, minacce di morte a lei e ai bambini. E, a riprova del suo racconto, allegava foto di lividi su tutto il corpo. Il marito, aveva detto, aveva anche provato a ucciderla. Lei si era rivolta, invano, alla polizia locale e si era trovata contro tutti i parenti, che hanno considerato la sua decisione di lei di denunciare il marito un’offesa all’onore familiare. È così iniziata una grande collaborazione internazionale, che ha coinvolto, tra gli altri, Procura – il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha seguito in prima persona l’evolversi della delicata situazione –, polizia di Stato, assistenti sociali, centro antiviolenza, insegnanti, Ambasciata italiana e Interpool. Il pm Pantani ha delegato la polizia a contattare la donna in videochiamata: lei ha riferito anche che il marito aveva sequestrato i loro documenti validi per l’espatrio e quindi lei e i figli non potevano tornare in Italia.

Sono state attivate le procedure internazionali e in poco tempo la donna e i figli hanno ottenuto nuovamente i documenti: sono stati inseriti in un programma di protezione e sono al sicuro in una comunità protetta. Il 42enne è tornato in Italia il 15 novembre: voleva raggiungere la donna e i tre bimbi, aveva detto, "per risolvere le controversie con mia moglie". Ma ad attenderlo all’aeroporto di Bergamo ha trovato gli agenti di Reggio, informati dai colleghi di Orio al Serio, che gli hanno eseguito la misura cautelare disposta dal gip Guareschi, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dai tre figli, con il braccialetto elettronico. È indagato per maltrattamenti aggravati che sarebbero stati commessi a Reggio e altrove dal 2021 al settembre 2024.

Alessandra Codeluppi