’Segreto istruttorio’, il sindaco non risponde

"Il sindaco Vecchi venga a riferire in Consiglio Comunale sul furto avvenuto ai Musei Civici". A richiederlo con un’interpellanza è il capogruppo di Forza Italia, Claudio Bassi. Il quale, dopo aver chiesto la stessa cosa attraverso un ordine del giorno durante l’ultimo consiglio comunale, respinto dalla maggioranza che a "giustificazione di tale diniego ha avanzato, un inconcepibile, implausibile, inaudito ‘segreto istruttorio’ che sarebbe in capo al sindaco", ha ripresentato le stesse richieste sotto forma di interpellanza.

Il capogruppo di Forza Italia chiede che Vecchi riferisca sul fatto che i beni trafugati dai Musei Civici, di notevole valore storico, siano stati richiesti da altri musei per l’allestimento di mostre di alto valore tecnico-scientifico, quante risorse pubbliche sono state utilizzate per il restauro dei Musei e perché, in quella circostanza, non sono stati installati impianti antifurto e di video sorveglianza.