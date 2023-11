Segue e minaccia la sua ex: "Divieto di avvicinamento"

La fine della relazione con l’ex moglie ha provocato una situazione da incubo per una donna e i suoi familiari. Una situazione con protagonista un uomo di 48 anni che non si rassegnava affatto alla nuova realtà, chiamando continuamente la donna al telefono, inviandole messaggi a ripetizione, oltre a file audio conditi di minacce varie e dal tono delirante: "Te la farò pagare, ti devo rovinare", alcune delle frasi destinate alla ex moglie. Alla stessa sono state inviate pure foto di uomini, con l’ex marito che asseriva trattarsi di suoi amanti. In un caso lui si era pure recato sul luogo di lavoro della vittima, con atteggiamento tutt’altro che amichevole. E lo stesso era accaduto all’abitazione dei familiari dell’ex moglie, sempre con atteggiamento minaccioso e offensivo. Comportamento che aveva provocato ansia e preoccupazione in più persone, tanto che era stato necessario cambiare abitudini di vita per evitare potenziali pericoli.

La vicenda è stata affrontata dai carabinieri di Castellarano, incaricati delle indagini. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia dell’uomo, abitante nella zona reggiana delle Ceramiche, al quale è stata pure applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, ed ai suoi congiunti, prescrivendogli di restare assolutamente lontano dall’abitazione della donna e dai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza di almeno 500 metri, con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa.

Venerdì mattina i carabinieri di Castellarano hanno notificato il provvedimento, al quale l’uomo dovrà scrupolosamente attenersi se non vorrà peggiorare la propria situazione giudiziaria, anche alla luce dell’inasprimento delle pene per reati di violenza, molestie e minacce.