Sei acrobati esplorano le dinamiche di coppia

Arriva uno spettacolo di grande suggestione, domani alle 20,30 e venerdì alle 17 al teatro Asioli di Correggio, con la Compañía de Circo "eia" in "Nuye", con direzione artistica di Armando Rabanera Muro e Fabrizio Giannini, regia di Roberto Magro, Armando Rabanera Muro e Fabrizio Giannini. In scena Luca Bernini, Francesco Germini, Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona Vives Pérez, coreografie di Michelle Man, direzione musicale di Cristiano e Davide Della Monica.

L’azione si svolge su un palco occupato da una parete modulare che prende vita, con buchi, botole, porte e un trampolino, e che, come noi, ha tante facce. Ci svegliamo in un luogo solitario dopo un isolamento. Ci manca qualcosa. Cominciamo a cercare dentro di noi per completarci di nuovo: cerchiamo tra le nostre luci e le nostre ombre, parti di noi che sembrano contraddittorie, ma sono complementari: surrealismo, razionalità, certezza, poesia… All’improvviso, quando il mondo esterno si scontra con quello di dentro, ci rendiamo conto ancora più chiaramente della necessità di andare a cercare e connetterci con l’altro. Con altre persone. E poterle toccare, stringere loro la mano, abbracciarle, condividerle… Come mezze parole che si cercano per comporre una frase… Perché a volte ci sentiamo composti di tante metà. Equilibrio, fiducia, dualità, separazione, conflitti, sono concetti che fanno da fil rouge di questa proposta circense e coreografica per sei acrobati, che riflette il continuo andirivieni tra sé stessi e gli altri, nella costante ricerca di completarsi.

"Nuye" è un progetto di creazione per sei acrobati che nasce dall’esplorazione delle varie dinamiche dei rapporti di coppia. Ma il lavoro artistico è uno specchio della società, e la realtà ha modificato il nostro processo di creazione. In un momento come questo, in cui l’isolamento ci è stato imposto, cresce l’introspezione e la ricerca interna.

E il contatto con l’altra persona diventa più prezioso che mai. Andare e venire tra sé e gli altri, alla continua ricerca di sentirsi completi, è l’asse di questa proposta circense e coreografica. La Compagnia nasce nel 2009 dalla fusione di due gruppi: Armando Rabanera, Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica (Cirque Vague, Circo de la Sombra e Le Grand Osim Orchestra), Francesca Lissia e Celso Pereira (Celso y Frana). Si esibiscono in tutto il mondo.

Antonio Lecci