"Sei condanne, due evasioni" . Il libro di Roccaforte su Pertini

Si intitola "Sandro Pertini. Sei condanne, due evasioni", il volume che viene presentato oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, con l’intervento di Massimo Roccaforte, che riprende il saggio pubblicato nel 1970 da Vico Faggi.

Il saggio ripercorre la vita e le gesta di Sandro Pertini, indimenticato presidente della Repubblica, della sua ferma come sottotenente di complemento durante la prima guerra mondiale, la sua professione di avvocato, la sua adesione al Partito socialista di Filippo Turati nel 1918 e il suo primo arresto nel 1925, accusato della distribuzione di volantini contro il regime, all’indomani del delitto Matteotti.

Viene raccontata la sua seconda condanna nel 1926, la sua fuga in Francia e il suo ritorno in Italia nel 1929 per riorganizzare il Psi e per progettare un attentato a Benito Mussolini.

Arrestato, sconta sette anni di reclusione e otto anni di confino. Tornato libero divenne capo dei gruppi di resistenza a Roma. Catturato dai tedeschi, Pertini venne condannato a morte ma riuscì a salvarsi, fuggendo dal carcere di Regina Coeli.