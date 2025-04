"Sei euro di risarcimento a ogni assistente sociale"

Una richiesta di danni "simbolica": 6 euro di risarcimento per ognuno degli iscritti all’Ordine degli assistenti sociali. È la domanda avanzata ieri dall’avvocato Francesca Grusovin, che rappresenta il consiglio nazionale dell’Ordine professionale costituito parte civile: "Al di là del lato economico, il danno di immagine non può neppure essere quantificato – ha premesso –. È immenso". Il legale si è soffermato sulla risonanza avuta dal caso affidi sui media nazionali e locali, "ma non dovuta alla volontà delle parti civili o della Procura - ha puntualizzato -. È stata invece la gravità dei fatti contestati a causare la vasta eco che ha poi arrecato il grave danno agli assistenti sociali. A oggi la loro figura è stata compromessa e più volte identificata come ladri di bambini, rispetto a una funzione che è fondamentale poiché si interviene in situazioni di criticità e grande delicatezza. Le strumentalizzazioni ci saranno anche state dal punto di vista politico, ma solo per la gravità dei fatti attribuiti alle persone cui le famiglie si affidavano". Ha chiesto che sia riconosciuta la responsabilità penale degli imputati contro cui vi è stata la costituzione da parte dell’Ordine. Interpellata dal Carlino, l’avvocato Grusovin ha poi tenuto a rimarcare come il lavoro "venga generalmente svolto com sacrificio e professionalità da ogni singolo assistente sociale che svolge una funzione di grande rilievo sociale".

In precedenza anche il ministero della Giustizia, costituito parte civile tramite l’avvocato dello Stato Uliana Casali, si è riportato alle conclusioni del pm, chiedendo sia accertata la responsabilità penale e anche civile degli imputati. È costituita parte civile anche l’associazione Colibrì con sede a Savona, che propone attività di volontariato a favore di tutti i genitori che vogliono vivere la paternità o maternità con consapevolezza, cercando di mantenere un rapporto adeguato con i figli. Il caso Bibbiano fu seguito in passato dal presidente Roberto Castelli, nel frattempo venuto a mancare, e ora dall’attuale presidente Mauro Lami e da Loredana Greco che fa parte del coordinamento. L’avvocato Valeria Passeri ieri ha chiesto 100mila euro, ravvisando un "danno all’immagine, alle finalità statutarie e all’interesse istituzionale e associativo di Colibrì per la tutela dei minori e della bigenitorialità".

al.cod.