Sei giovani talenti dell’Ama Koala si qualificano alle finali nazionali

Costantino Bertucelli, Riccardo Ferri, Nicola Oppizzi, Sofia Mercanti, Vittoria Cavani e Cecilia Ricchetti: sono i giovani talenti dell’Ama Koala di Reggio Emilia che gareggeranno alle finali nazionali delle categorie cadetti e giovani di spada. Si sono qualificati dopo aver superato le prove nazionali e sono entrati nel gruppo dei migliori settanta schermidori italiani per le rispettive categorie.

La seconda prova nazionale di qualificazione si è svolta nel fine settimana a Catania. Nella categoria Cadetti (Under 17), tra i 276 schermidori partecipanti, il miglior risultato tra i reggiani è stato quello di Costantino Bertucelli (ventesimo); in gara anche Antonio Migale e Alberto Rossi, che si sono posizionati nella prima parte della classifica. Tra le 196 spadiste, quattordicesimo posto per Sofia Mercanti. Nella categoria Giovani femminile (Under 20), oltre a Vittoria Cavani, ha partecipato anche Anita Marani, che ha conquistato un posto nella parte più alta della classifica, tra le 177 spadiste partecipanti.

Ad accompagnare gli atleti in Sicilia i maestri Massimo Bertacchini, Fabrizia Alessandrini e Alessandro Barone.