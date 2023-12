Sei nuovi agenti in questura "Mantenere ordine e sicurezza"

La questura si rafforza, assegnati a Reggio sei nuovi agenti, tra cui quattro donne, freschi di formazione. È il più bel dono di Natale per la sicurezza dei reggiani. Il questore Giuseppe Maggese ha presentato i nuovi poliziotti ai colleghi ieri mattina nella Sala arancione della Caserma Cialdini in via Dante Alighieri, in centro storico a Reggio. "Accolgo con grande felicità l’arrivo di questi nuovi ragazzi – ha sottolineato il questore Maggese –. Andranno a contribuire al mantenimento dell’ordine e sicurezza a Reggio. Auguro loro una lunga e avvincente carriera all’interno della Polizia di Stato". La precedente assegnazione di nuovi agenti in organico alla questura di Reggio risaliva al 28 settembre dell’anno scorso.