Sei panetti di hashish nascosti in cantina: arrestato un giovane

Sei panetti di hashish nella cantina: un giovane di 20 anni, domiciliato in un comune del comprensorio ceramico, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è finito nei guai grazie all’attenta attività di monitoraggio sugli assuntori di sostanze stupefacenti che ha portato i carabinieri della tenenza di Scandiano ad acquisire importanti elementi di presunta responsabilità nei confronti del 20enne, presunto autore dell’attività illecita.

I militari hanno chiesto alla Procura reggiana l’emissione di un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti del 20enne.

Nella prima mattinata di giovedì i carabinieri, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga della polizia locale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, hanno compiuto la perquisizione nell’abitazione. All’interno della casa e nella cantina sono stati trovati sei panetti e quattro involucri di hashish per un peso complessivo di oltre 600 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Inevitabili i provvedimenti nei confronti del 20enne.

Il giovane, considerato anche l’ingente quantitativo di droga, è stato poi portato in caserma. Il 20enne è stato arrestato in flagranza, a disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Reggio. La droga è stata sequestrata assieme pure al materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, continuerà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

