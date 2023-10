Sei persone al volante con la marijuana in tasca

Droga e alcol sulle strade di montagna durante i weekend, controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti: controllate 117 persone e 108 automezzi, ritirata una patente e sequestrati alcuni grammi di droga, oltre a varie sanzioni.

Tra i tanti casi, un conducente di 27 anni è stato sorpreso dai carabinieri di Castelnovo Monti alla guida del veicolo dopo che aveva fatto uso smodato di bevande alcoliche; di conseguenza i carabinieri hanno provveduto a ritirargli la patente procedendo alla denuncia.

Altri 6 conducenti (un 22enne di San Polo d’Enza, un 18enne e un 22enne entrambi di Villa Minozzo, un 28enne e un 23enne entrambi di Toano e un 55enne di Milano) sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti: segnalati alla Prefettura, ora rischiano la sospensione della patente e dei documenti di espatrio.

Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti, con il fine di garantire maggior sicurezza anche sulle principali arterie stradali della montagna reggiana prese letteralmente d’assalto in questo weekend dalle temperature estive.

In tutto i carabinieri hanno 108 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controlli eseguiti nelle strade di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme relative alla sicurezza stradale.

Settimo Baisi