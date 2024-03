’Sei regine’, sul palco sale la storia

Uno spettacolo teatrale che unisce la recitazione alla storia, quella vera. Oggi alle 18 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, va in scena "Sei regine", con Francesca Chierici, Debora Di Lorenzo, Eleonora Chiara Granaudo, Libera D’Antuono, Francesca Artioli, Erica Magnani, Matteo Bertani. Una produzione della compagnia More than Musical-Le Rane, con la regia affidata a Manuela Mellini. Sei donne, sei Regine, ma prima di tutto, sei mogli di uno dei sovrani più discussi della storia inglese: Enrico VIII. Con un’apertura in modalità concerto, sono in scena insieme per riscrivere la loro storia. Attraverso i loro occhi raccontano al pubblico come sia davvero andata. E’ una gara a chi ne ha dovute subire di più. Costumi, musiche e coreografie di questo spettacolo rappresentano la personalità di ogni degina: Caterina d’Aragona, Anna Bolena, Jane Seymour, Anna di Cleves, Katherine Howard, Caterina Parr. Sei donne vittime di un sistema totalitario, maschilista e patriarcale. Aiutate nel racconto dal famoso ritrattista di corte Hans Holbein jr, le sei regine partono da nemiche ed arrivano al finale consapevoli di valere come donne, unite da un destino crudele ma pronte a giocarsi insieme gli ultimi momenti di gloria.

Sono le donne che ruotano attorno alla vita del celebre re, uno dei monarchi più raccontati e discussi della storia britannica. In scena loro: le donne che lo resero celebre. Di loro si è parlato per secoli e ora finalmente tornano per raccontare la loro versione dei fatti, la loro storia, quella vera, quella vissuta da protagoniste. Il musical è basato su eventi storici reali: racconta in modo dinamico ed esplorativo gli eventi a corte, tra competizioni iniziali e riappacificazioni, canzone dopo canzone, in un mix di musiche e coreografie in cui la narrazione viene veicolata da un ormai rassegnato Enrico. E così "Sei regine" diventa un’occasione per imparare la storia, in modo divertente e pure… spettacolare.

Antonio Lecci