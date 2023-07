Seicento pullman per Harry Styles In Arena 75mila bottiglie d’acqua

di Ylenia Rocco

Questo è l’ombelico del mondo e Reggio sta già ballando. E’ iniziato il conto alla rovescia per il gran finale del "Love on Tour" di Harry Styles, che, dopo tre anni, si concluderà proprio al Campovolo. Da Live Nation, la società che ha organizzato il concerto, fanno sapere che "dall’estero sono stati acquistati 15mila biglietti, su un totale di circa 103 mila persone; mentre si attendono all’incirca 600 pullman in arrivo da tutta Italia". Un maxi evento sold out al quale i fan, da tutto il mondo, non possono mancare, in quanto è la chiusura di un tour di 83 date internazionali, di cui 19 in Europa, dove quest’anno Reggio Emilia è l’unica tappa italiana. Ma è un banco di prova pure per la nostra città, che potrebbe vedere sempre più artisti internazionali. Non è un caso infatti che sia stato preferito proprio Campovolo. "La Rcf Arena- spiega Live Nation- è stata scelta principalmente per la sua grande capienza, che ci ha permesso di organizzare l’ultima data del tour".

Finalmente tutto è pronto, manca solo Harry Styles. Gli organizzatori, lodati nei giorni scorsi per l’attenzione rivolta alle fan giunte al campeggio innalzato davanti l’ingresso dell’Arena, hanno predisposto tutti i servizi a tutela degli spettatori, anche fuori dall’Arena, con aree di stazionamento attrezzate dai bagni alla ristorazione.

"All’interno della venue – riferisce Live Nation – opereranno oltre 600 addetti alla sicurezza dalle 8 del mattino alle 24 del giorno dello show (oggi, ndr), tra questi non ci sono volontari. Molta attenzione sarà data alla distribuzione dell’acqua con oltre 50 bancali, pari a 75 mila bottigliette; per mitigare la calura, saranno presenti anche 12 lance mobili nebulizzatrici e circa 30 ventilatori nebulizzanti, oltre a quelli messi a disposizione in supporto dai vigili del fuoco. Inoltre, – conclude – in tutte le aree dei servizi igienici sono stati predisposti rubinetti di acqua potabile a disposizione del pubblico; mentre i presidi medici sono organizzati dalla Croce Rossa". Nel frattempo ieri mattina, è stato aperto al pubblico il primo tratto del boulevard dell’Arena per accedere all’area "Official Merchandising Love On Tour" , che ha generato immediatamente una coda di centinaia di metri lungo via dell’Aeronautica. Sotto il sole cocente e senza mai mollare la presa, qualcuno con il berretto e qualcun altro con un ombrello per ripararsi dai raggi solari, il pubblico è andato alla ricerca del gadget perfetto da acquistare e indossare durante lo show.

"Vedere tanti giovani, tante ragazze, raggiungere Reggio Emilia da ogni angolo del mondo per la conclusione del tour mondiale di Harry Styles, confesso che mi ha prodotto una forte emozione. – commenta il sindaco Luca Vecchi – Siamo di fronte ad un evento di grandissimo valore internazionale, sicuramente il più grande momento internazionale dagli U2 in poi. Abbiamo già superato tante prove e siamo fiduciosi che si assista ad una grande serata di musica e di festa. L’intera macchina organizzativa è mobilitata. Un grande lavoro di coordinamento istituzionale ha seguito i tanti aspetti della viabilità, parcheggi e sicurezza. Oltre 700 volontari di tante associazioni favoriranno il buon esito della giornata. Credo sia un’ulteriore prova di crescita e maturità del valore di Rcf Arena". E conclude: "Se mi guardo indietro, penso a quando l’Arena era evocata come un sogno in occasione dei tanti concerti. Se guardo avanti, la vedo come una grande opportunità di crescita, che anno dopo anno aiuterà la promozione della città. L’attrattività è che già oggi genera un indotto di milioni di euro a margine di ogni evento".