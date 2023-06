Seimila in platea per ’Ruttosound’ Sono due donne a tenere banco

Circa 6mila spettatori l’altra sera a Reggiolo, al parco dei Salici, per il 26° Ruttosound, gara di "emissioni gastriche" con concorrenti da tutta Italia e dall’estero.

Uno show esuberante, la serata più seguita alla festa della birra del paese, condotto da Stefano Morselli, ideatore di questo evento che richiama sempre un folto pubblico. C’è pure Juri Cilloni, voce dei Nomadi: "Avevo la serata libera e sono venuto qui con la famiglia. In verità c’ero già capitato parecchi anni fa, quando non era popolare. E’ a scopo benefico. Ben venga", confida al Carlino. Poi ecco i concorrenti schierati. Ci sono gli storici Rutt Mysterio e Alessio Masoni (secondo e terzo posto nella classifica finale), ma anche il soprendente Ruttovibe di Milano, primo nella "potenza" (130 decibel) e nel Freestyle, ma anche una donna, La Kate, al quarto posto. Non passa inosservata Fiona la Vichinga, simpaticissima tedesca di Amburgo trasformata nella moglie di Shrek. E neppure il fisico da palestra di Ruttatomic di Nonantola. Ci sono Ruttoski dal Trentino, Ruttolo da Taranto, Ruttarello da Milano, Ruttacina dal Bresciano, ma anche i reggiani Jasmine, Andrea Carra, Nonno Ivo, oltre ai modenesi Rutt Mysterio, Masoni, Alessio Calciolari. Al termine le premiazioni, a notte fonda, quando sul campo restano gli ultimi "aficionados" per gli applausi finali.

Antonio Lecci