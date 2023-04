Selezione per istruttore direttivo

Il Comune di Campagnola procederà alla selezione di un istruttore direttivo amministrativo di cat. D a cui affidare l’incarico a tempo determinato di responsabile del settore Affari Generali e Istituzionali. L’incarico potrà essere conferito dal sindaco, per un periodo non superiore al mandato, sulla base dei curricula presentati. La domanda di ammissione alla procedura, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, deve essere presentata entro e non oltre mezzogiorno dell’11 aprile 2023. Dunque ci sono ancora pochi giorni per poter poter partecipare alla selezione. L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione è attraverso il sistema di iscrizione on-line, sul sito internet dell’Unione Comuni della Pianura Reggiana, sezione "bandi e avvisi", al link https:www.pianurareggiana.it.