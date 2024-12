Vuole farsi un selfie, resta bloccata nel greto del fiume Enza: salvata con l’elicottero

Reggio Emilia, 8 dicembre 2024 - Voleva scattarsi un selfie ed è scesa nel greto del fiume Enza dove è rimasta bloccata a causa di un improvviso innalzamento del corso d'acqua per le piogge di queste ore. Tanta paura stamattina a Montecchio, all'altezza di via Curiel, dove una ragazza è stata salvata dai vigili del fuoco che l'hanno portata via grazie all'elicottero decollato da Bologna per poi affidarla al personale medico sanitario. Sta bene e viene descritta in discrete condizioni.

Vigili del fuoco in azione con l'elicottero per soccorrere una ragazza rimasta bloccata nel greto del fiume Enza dove era andata per scattare delle fotografie con il telefonino

Sul posto anche i carabinieri oltre alle squadre di pompieri arrivate via terra in assetto fluviale coi gommoni da Reggio e Parma. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. A lanciarlo proprio la ragazza che si era spinta troppo oltre per scattare alcune fotografie col telefonino, ma poi si è trovata circondata dall'acqua che ha creato degli isolotti che di fatto l'hanno bloccata e non le hanno permesso di tornare a riva. Una vicenda che ricorda la tragedia dei tre ragazzi morti in Friuli, travolti dalla piena del Natisone. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l'epilogo è stato a lieto fine.