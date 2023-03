Selfie con Maria De Filippi Critiche feroci a un reggiano

Un selfie, la classica foto con il cellulare, è diventato un gesto entrato a far parte della quotidianità. Ma se scattato in un momento "inopportuno" diventa calamita per giudizi tremendi e feroci.

Come quello scattato da un uomo residente a Boretto, diventato virale in tutta Italia: è il selfie chiesto e ottenuto da Maria De Filippi, di cui si è parlato molto in questi giorni. Già, perché la foto ricordo è stata chiesta alla camera ardente del marito, Maurizio Costanzo. E’ residente nel paese della Bassa il protagonista di quel selfie, che ha scatenato un putiferio che ha coinvolto non solo semplici cittadini ma anche opinionisti, personaggi della televisione, dello spettacolo, giornalisti affermati... Tanto che il diretto interessato, resosi conto del clamore di quel gesto, ha deciso di cancellare ogni traccia di sé dal web, compresa la sua pagina social da cui emergeva la sua passione per le foto ricordo con personaggi dello spettacolo e vip in generale. A Boretto sono stati in diversi a riconoscere il compaesano, non appena viste le foto del selfie contestato che stavano diffondendosi a macchia d’olio sui social. E alcuni hanno ricordato proprio la passione di quest’uomo – noto per gentilezza e cortesia – proprio per le foto ricordo con i vip. Non sono mancati i commenti negativi per quel gesto, in questo caso giudicato fuori luogo. Ma c’è pure chi lo difende: "Ha sbagliato. Ma nella vita c’è di peggio…". Un testimone che lo ha visto sul treno che lo riportava in Emilia, lo ha definito "sotto choc" e molto preoccupato per le reazioni del web.

Antonio Lecci