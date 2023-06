Semaforo della discordia Passa col rosso: multato Il giudice annulla tutto per un difetto di notifica

di Daniele Petrone

Stavolta non è colpa del ‘solito’ semaforo di piazzale Tricolore, ma di un difetto di notifica. Nonostante un automobilista sia passato col rosso e quindi multato, il verbale è stato annullato dal giudice di pace. Lo strano caso risale al 3 agosto 2022 e la querelle giudiziaria – col ricorso contro la contravvenzione – si è chiusa pochi giorni fa a favore del cittadino.

Ma andiamo con ordine. Alle 14,41 di quel giorno di piena estate, un 77enne reggiano oltrepassa con la sua vettura lo ‘stop’ in circonvallazione, in direzione viale Piave da viale dei Mille, a semaforo rosso. La telecamera e l’impianto di accertamento cosiddetto ‘photored’ lo immortalano e scatta la contravvenzione d’ufficio: verbale da 167 euro e decurtazione dei punti sulla patente. Parte l’iter di notifica del provvedimento con la spedizione a casa. Il 17 agosto, in due distinte fasce orarie, il destinatario risulta irreperibile a casa. Così, come da prassi, viene depositato un avviso formale di giacenza nella cassetta delle lettere che invita al ritiro della multa in un ufficio preposto del Comune. Ritiro che però non avverrà. Successivamente, gli viene recapitata dunque una cartella esattoriale per saldare il debito. Ma l’automobilista decide di impugnare il verbale e fare ricorso, chiedendo l’annullamento "per non aver ricevuto la notifica". Il 7 giugno scorso si è tenuta l’udienza davanti al giudice di pace Stefano Moretti che – a sorpresa – ha dato ragione al cittadino, disponendo così l’annullamento del verbale "perché non è stata correttamente eseguita la notifica, in quanto difetta dell’indicazione del numero di raccomandata cosiddetta Cad" e contestualmente cancella la decurtazione dei punti; nonostante la polizia municipale che ha elevato la contravvenzione aveva depositato prove e memoria riguardo alla bontà della procedura. "Trascorsi dieci giorni dal deposito del plico e dall’inoltro della raccomandata, la notifica si intende perfezionata – scriveva il comandante Stefano Poma – Da notare che l’opponente nulla eccepisce sul verbale". In effetti, dalle prove fotografiche, stavolta il tanto bistrattato semaforo – che anni fa venne giudicato irregolare perché l’arancione e il verde duravano troppo poco (solo qualche secondo, ora allungati) portando tanti ad incappare nella multa – aveva funzionato bene e l’automobilista era passato, senza scuse, col rosso. Una sentenza che farà discutere e che potrebbe essere impugnata dal Comune. Una decisione della Cassazione del 10 marzo 2017 stabilì che "basta la sola prova della Cad e non anche della sua avvenuta ricezione".