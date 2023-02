"Semaforo pedonale o a richiesta sulla via dove è morta Caterina"

"La possibilità di semaforo pedonale o di semaforo a richiesta in base alla velocità di transito, sarà uno dei suggerimenti che rivolgeremo all’Amministrazione provinciale". Così il sindaco Fausto Torelli ha risposto all’interrogazione dei consiglieri comunali Luigi Rocca e Massimiliano Fiorentino (Viviamo Montecchio), presentata sulla sicurezza in via Curiel (la Sp 28) all’indomani dell’incidente mortale che la sera del 22 gennaio è costato la vita alla castellese Caterina Arduini. La pensionata 60enne, dopo essere stata a ballare al Redas, stava attraversando la Sp 28 ed è stata falciata da due vetture.

Il sindaco ha sottolineato che "il lavoro svolto dalla maggioranza sia in sede provinciale, con accordo di finanziamento del progetto preliminare della bretella Sud-Ovest e il posizionamento come priorità nelle opere pubbliche, sia a livello regionale, e con il cofinanziamento previsto a bilancio, dimostra l’estrema attenzione al problema".

Nello specifico, alle domande di Rocca e Fiorentino, Torelli risponde: "È intenzione coinvolgere attivamente la Provincia a valutare l’ipotesi di controllare la illuminazione, peraltro già rinforzata all’altezza dei passaggi pedonali; rimarcare con ulteriore segnaletica orizzontale il limite dei dei 30 Kmh esistente su tutto il tratto da via Fratelli Cervi a via Curiel".

Circa altre zone del paese "stiamo ultimando la sostituzione dei corpi illuminanti per efficientare sia in termini di risparmio energetico sia di visibilità". Rispetto alla strada che attraversa tutta Montecchio, congiungendo Reggio con Parma, "tutto il tratto urbano è stato sistemato da pochi mesi con rifacimento del manto stradale, e della segnaletica orizzontale e verticale. Non esiste però la possibilità di realizzare creare dossi eo dissuasori per motivi tecnici e normativi". Infine ha aggiunto che si chiederà alla Provincia l’installazione del semaforo.

Francesca Chilloni

e Nina Reverberi