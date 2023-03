Semaforo verde per la ciclabile Porterà a Cogruzzo e Meletole

Nella seduta di mercoledì il consiglio comunale di Castelnovo Sotto ha approvato il progetto definitivo per la pista ciclopedonale di via Prato Bovino, tra il capoluogo e le frazioni di Cogruzzo e Meletole. Un progetto da tempo atteso in paese e di cui si torna a parlare alla vigilia delle elezioni comunali. Il costo è di 1,9 milioni di euro.

Il progetto definitivo è stato approvato con una delibera del consiglio comunale che dichiara la pubblica utilità dell’opera, la sua "urgenza" e dispone pure il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dall’infrastruttura. L’opera è finanziata per 444 mila euro da contributi regionali, 15.600 euro da fondi comunali e 1,3 milioni attraverso un mutuo ventennale a interessi zero con l’Istituto per il Credito Sportivo. In tempi brevi di procederà all’approvazione del progetto esecutivo, necessario per la messa gara d’appalto, e, parallelamente, saranno avviati gli iter per gli espropri. "Si tratta di un progetto fondamentale per la nostra comunità . dice il sindaco Francesco Monica – perché avvicina le frazioni al centro".