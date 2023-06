"Sembra l’apocalisse" La paura di una madre con un figlio disabile

"Sembrava l’apocalisse". Emanuela Ciocci, titolare del negozio di alimentari La Dispensa a Ponte Secchia non ha altre parole per descrivere quello che ha visto domenica. La sua attività è stata tra le prime ad essere messa nel mirino dalla valanga di acqua e fango scesa a valle da Costa Alta. "Per fortuna – racconta – nella mia bottega è entrata poca acqua e oggi (ieri, ndr) sono riuscita ad aprire e a lavorare. Ho perso mezza giornata sabato, quando è arrivata la prima bomba d’acqua. Il giorno dopo è arrivata ancora più violenta, ma i sacchi di sabbia hanno aiutato. Ma a mio marito è andata peggio...". Lucio Lusetti, titolare dell’autofficina River Car, proprio a fianco del mini-market della moglie sopra alla quale vivono, posa per un secondo la pala. "Qui è stato un disastro. Il fango mi ha sfondato il portone del capannone e ha invaso tutto. Ho viste scene da film, nel fiume Secchia (che scorre proprio sotto, dietro l’officina, ndr) si vedono ancor i cassonetti trascinati per centinaia di metri dalla furia dell’acqua. Danni? Non ho ancora messo mano alla calcolatrice, ma si aggirano sui 200-250mila euro. E bisogna aggiungere la giornata di fermo lavorativo, oltre che i costi dei miei dipendenti i quali sono qui a spalare e lavorare". Lusetti non si dà per vinto: "In qualche modo ripartiremo, spero che ci verrà dato qualche risarcimento. Altrimenti, conteremo solo sulle nostre forze, come spesso accade purtroppo del resto...". Qualche sasso dagli stivali lo tira fuori: "Nel 2018 c’era già stato un problema con lo stesso canale che è tracimato a monte domenica. Avevano fatto dei lavori, ma evidentemente ‘alla carlona’...".

Poco più avanti, proprio a sinistra del ponte, c’è una casa attorno alla quale il fiume ha mangiato metri di cortile, scavando tutt’attorno. Impressionante. Dominika Drap ha poche parole. "Qui viviamo io, mio marito e tre figli. Uno di loro è autistico, infatti la paura più grande è stata per lui. Guardate qua che disastro... Per fortuna mio marito essendo un escavatorista disponeva di mezzi adatti a liberare in poco tempo la casa, altrimenti non saremmo neppure potuti rientrare...".

dan. p.