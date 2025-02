Semi di legalità e lotta alla mafia. Oggi l’incontro

Oggi continua la rassegna di incontri nell’ambito del progetto ‘Semi di legalità’ organizzato e voluto dall’amministrazione di Casalgrande in collaborazione con la biblioteca Sognalibro e sostegno di Avviso Pubblico, Rete Comuni mafia free e Coopselios. La sala espositiva Gino Strada a partire dalle 17 ospiterà l’ex sindaco di Casal di Principe Renato Natale e la giornalista Marilena Natale.

"Renato e Marilena – spiegano dal Comune – racconteranno il loro percorso di lotta quotidiana nei confronti del clan (quello dei Casalesi) e ripercorreranno i momenti fondamentali di quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare dove lo Stato si è riappropriato di territori quasi completamente in mano all’illegalità, ristabilendo i principi fondamentali del diritto e del vivere civile". L’incontro sarà videoregistrato e sarà proposta una testimonianza attiva in ossequio al manifesto di don Giuseppe Diana ‘Per amore del mio popolo non tacerò’, simbolo tuttora attuale dell’impegno quotidiano a parlare di mafia, di criminalità organizzata per aumentare la consapevolezza nelle generazioni future e attuali.

Sempre con l’obiettivo di fare memoria attiva dei valori della legalità, prosegue la mostra fotografica dedicata a Peppino Impastato alla biblioteca: sarà visitabile tutti i giorni durante l’orario di apertura.

m. b.