Semi di legalità: sabato l’incontro

Il 22 febbraio, alle 17, si terrà un nuovo appuntamento con ‘Semi di legalità’, la rassegna di incontri sui temi legati alla legalità, al contrasto a ogni forma di criminalità organizzata e a instillare nelle nuove generazioni valori fondanti di ogni società come il rispetto delle regole e rifiuto di ogni forma di illegalità e malaffare. La rassegna è curata dall’amministrazione di Casalgrande in collaborazione con la biblioteca Sognalibro e sostegno di Avviso Pubblico, Rete Comuni Mafia Free e Coopselios. Gli ospiti nella sala espositiva Gino Strada saranno l’ex sindaco di Casal di Principe Renato Natale e la giornalista Marilena Natale. "Porteranno la loro importante testimonianza di vita vissuta in una terra che quotidianamente viene strappata all’illegalità attraverso l’impegno civile costante di sempre più persone", dicono dal Comune.