’Semi di Legalità’ vola nella Locride

Nell’ambito del progetto ‘Semi di Legalità’, il Comune di Casalgrande, in collaborazione con il gruppo cooperativo I viaggi del Goel di Gioiosa Ionica, organizza dal 25 al 29 maggio un viaggio in Calabria. L’itinerario è stato organizzato e personalizzato per incontrare le esperienze di cittadinanza attiva che hanno aperto spazi di libertà dalle mafie con la forza della cooperazione. "Con questa iniziativa – dice l’assessore alla legalità Marco Cassinadri – vogliamo offrire l’opportunità ai cittadini di Casalgrande e a tutti coloro che vorranno partecipare, di visitare la nuova Locride e conoscere l’esperienza di un popolo e di tanti giovani che lottano costantemente contro le ingiustizie, le mafie e l’emarginazione sociale". Le iscrizioni (quota di partecipazione 550 euro) entro il 28 febbraio.