Semifinale play off Scudetto: Valorugby Emilia sfida Rugby Viadana nel derby del Po

Cresce l’attesa negli appassionati di rugby per la semifinale d’andata dei play off Scudetto che domani al Mirabello (ore 16) metterà di fronte Valorugby Emilia e Rugby Viadana per un “derby del Po” che si preannuncia tutto da vivere.

Da quando esiste il progetto Valorugby, per ben 5 volte i Diavoli hanno raggiunto il traguardo della semifinale senza mai riuscire a centrare quello di una finalissima sfuggita lo scorso anno per un soffio proprio sul campo di Viadana. A tempo scaduto, infatti, il drop di Maxi Ledesma si spense poco meno di un metro fuori dai pali dello stadio ’Zaffanella’ mandando in finale i padroni di casa poi sconfitti all’atto conclusivo dal Petrarca Padova.

Per il Valorugby si presenta dunque l’occasione per scrivere una pagina memorabile. Al Mirabello ci si aspetta una grande cornice di pubblico. Il club del patron Enrico Grassi ha varato alcune promozioni, in particolare “Io vesto granata” riservata agli abbonati della Reggiana Calcio che, mostrando l’abbonamento alla biglietteria, potranno entrare a 10 euro. Per tutti gli altri è aperta la prevendita su Ciaotickets (15.40 euro, ridotto 6) e sabato allo stadio due ore prima del fischio d’inizio.

Nella foto: Schiabel, Esposito e Pisicchio