Semina il caos alle Poste a Reggio Emilia: “Quell’ufficio è pericoloso, va chiuso di pomeriggio”

Reggio Emilia, 27 ottobre 2024 – Ancora un’aggressione ai danni del personale dell’ufficio postale Reggio2, quello attivo accanto alla stazione ferroviaria del centro storico cittadino. Lo denuncia il sindacalista Francesco Arcuri, del Confsalcom, sollecitando nuovamente un adeguato intervento alle autorità e all’azienda Poste Italiane «per garantire sicurezza ai lavoratori e ai cittadini».

È accaduto l’altra sera verso le 18. «Un individuo, apparentemente sotto l’effetto di alcolici, ha reagito con estrema aggressività – racconta Arcuri – di fronte al rifiuto di un’operazione a sportello, negata per la mancanza di tutti gli elementi per poter procedere, provocando danni alle strutture. L’uomo ha infranto un pannello in plexiglass e rovesciato un computer, spaventando lavoratori e utenti. Fortunatamente non si registrano danni fisici agli operatori, grazie anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato il responsabile».

La Confsalcom denuncia da tempo una situazione di potenziale pericolo, in particolare all’ufficio postale in zona stazione: «Da tempo sottolineiamo come la pericolosità di quell’ufficio, specialmente nelle ore pomeridiane, rappresenti una seria minaccia alla sicurezza di lavoratori e cittadini. In passato abbiamo chiesto soluzioni specifiche, come la presenza fissa di una guardia giurata o, in alternativa, la valutazione di una chiusura nelle ore pomeridiane. Non possiamo più permettere che gli operatori e gli utenti siano esposti a rischi così elevati».

Prosegue Arcuri: «Eppure quando denunciamo veniamo quasi sminuiti. Io spero che non accada mai, ma se dovesse succedere qualcosa di grosso sarò il primo a denunciarlo», conclude il segretario Arcuri. Anche ieri mattina, a causa di un diverbio con un cittadino, nell’ufficio postale sono intervenuti i carabinieri. Francesca Suero, dipendente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per Confasalcom: «Nell’ufficio siamo tutte donne e un collega anziano. Siamo arrivate al punto che mariti e fidanzati ci vengono a prendere all’uscita del lavoro e quello che ci ha fatto più paura è che l’uomo sembrava conoscerli perché ha fatto delle affermazioni anche su di loro».

a. le.