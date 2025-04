Semina il panico in zona stazione. Ferma le auto e vuole picchiare tutti. Poi sfregia un giovane con un vetro

Se l’è presa con chiunque gli capitasse davanti. Ha fermato diverse auto, ingaggiando anche una colluttazione con un conducente, poi si è diretto verso la stazione dove si è scagliato contro un giovane, sfregiandolo al volto con un coccio di vetro di una bottiglia rotta. La vittima ora è in gravi condizioni all’Arcispedale. Tutto davanti allo sguardo attonito e terrorizzato di decine di passanti, residenti, famiglie e bambini. Cronaca di un pomeriggio di panico in piazzale Marconi. Dopo un periodo di quiete – che ha coinciso proprio con l’insediamento dell’Esercito undici giorni fa – riesplode la violenza in zona stazione.

Intorno alle 15,30 di ieri pomeriggio un uomo di origine africana dai capelli biondi ossigenati e vestito in maniera piuttosto sgargiante (giacca gialla e pantaloni della tuta viola) ha cominciato ad andare in escandescenza, forse a causa dell’abuso di alcol o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Stando a quanto ricostruito, anche grazie alle testimonianze delle molte persone presenti e da alcuni video amatoriali, l’uomo ha prima fermato un furgone tra viale IV Novembre e la rotonda di piazzale Marconi, cercando di aprire la portiera e ingaggiando una colluttazione con il conducente che è sceso per difendersi, spintonandolo a terra. Poi il malintenzionato si è messo davanti ad un’altra vettura colpendola a pugni. Infine è andato verso l’ingresso della stazione e le fermate dei bus dove se l’è presa con un giovane egiziano di 26 anni, tirandogli prima uno schiaffo e poi brandendo un coccio di vetro (anche se alcuni testimoni riferiscono che avesse un punteruolo nascosto nel pugno della mano) sfregiandogli la faccia.

In quel momento la pattuglia dell’Esercito, attiva da una decina di giorni per l’Operazione ‘Strade Sicure’ non era presente perché impegnata poco distante in controlli e perlustrazione lungo lo stesso quartiere come previsto dai servizi dinamici predisposti. Poco dopo i militari sono arrivati, così come polizia e carabinieri ai quali è stato affidato il caso e che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Il folle balordo è stato subito bloccato e portato in caserma. Mentre il ragazzo ferito è tato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il 26enne è sotto osservazione da parte del personale medico sanitario.