Semina panico al Foscato Arrestato un 36enne: ubriaco e aggressivo sfascia l’auto della polizia

di Alessandra Codeluppi

Due uomini di origine magrebina litigano, e poi arrivano alle mani, in strada. Ma in un attimo lo scontro degenera: uno estrae un coltello e cerca di colpire l’altro; uno dei contendenti, poi, appare perdere sangue. Quando alcuni cittadini assistono a questa scena violenta, avvenuta davanti al centro sociale Foscato, scattano diverse telefonate al 113.

Sono le 20.40 di martedì, ma la serata di lavoro era già iniziata per la polizia di Stato, ed è durata a lungo, a causa della condotta fuori controllo di un uomo marocchino, il 36enne Ahmed Zerhrat, con molteplici precedenti e uscito dal carcere a fine aprile: appariva alterato dall’uso di alcol ed è stato trovato con una dose di cocaina. Un’ora prima due volanti erano andate in via Campobasso, a casa di un italiano, dov’era stata segnalata una lite tra cittadini marocchini: due ospiti dell’abitazione avevano litigato con un terzo, cioè Zerhrat, arrivato quella sera e che poi si era allontanato. Dalle testimonianze raccolte, Zerhrat era entrato nell’abitazione e aveva dato un pugno al volto del fidanzato della propria sorella, con la quale il 36enne abita: lui, uscito dal carcere, aveva mostrato più volte la sua contrarietà alla relazione. Il giovane colpito, tuttavia, ha deciso di non sporgere denuncia. In contemporanea arriva al 113 la segnalazione di un marocchino apparso ubriaco, poi identificato in Zerhrat, che urlava nei pressi del circolo sociale. Nel frattempo altre due volanti trovano Zerhrat in via Foscato 18, davanti al centro di aggregazione. Lui conferma la lite nella casa di via Campobasso e appare con la fronte gonfia e sanguinante: dice di aver sbattuto la testa lui stesso contro il muro per sfogare la sua rabbia dopo il litigio. Sembra tutto finito ma, un’ora dopo, alle 20.40, la polizia ripiomba per la discussione con il coltello. Zerhrat ritorna in via Foscato 18, dove abita, mentre l’altro fugge verso via Gorizia: intercettato dalla polizia, racconta di essere riuscito a evitare una coltellata e decide di sporgere querela.

Gli agenti di tre volanti entrano nel condominio di via Foscato 18, dove tracce di sangue portano dall’ingresso alla casa di Zerhrat, che si era ferito alla mano poco prima con l’arma bianca. Lui sbraccia e corre verso l’ingresso, ma lo blocca la polizia. Prova a disfarsi di una dose di cocaina, per la quale scatta la segnalazione per uso personale. Poi, caricato sulla volante, prende a testate il vetro posteriore e sferra calci al finestrino; infine colpisce con il capo il divisorio in plastica interno e con i piedi piega la lamiera dello sportello. Viene infine portato all’ospedale in ambulanza, su cui salgono anche i poliziotti.

Per lui scatta l’arresto per danneggiamento aggravato.

Davanti al giudice Luigi Tirone, fresco di insediamento nel tribunale reggiano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Valentina Salvi ha chiesto il divieto di dimora, mentre l’avvocato Federico Mosti l’obbligo di firma. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora in città e il divieto di allontanamento da casa dalle 19 alle 7. Il magistrato di sorveglianza gli ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali, quindi è tornato in carcere.

La notte di lavoro della polizia è poi proseguita fino all’alba. Alle 4.10 una pattuglia ha controllato in centro storico un 36enne, senza fissa dimora e con precedenti, trovato con un coltello con lama di 8 centimetri: è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.