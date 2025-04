Semina il panico in stazione e sfregia un 26enne al volto: è grave

Reggio Emilia, 26 aprile 2025 – Riesplode la violenza in zona stazione. Intorno alle 15,30 si è scatenata una lite tra stranieri. Un 26enne egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta in piazzale Marconi ed è ora ricoverato sotto osservazione all’Arcispedale Santa Maria Nuova dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa delle gravi ferite riportate.

Stando a quanto ricostruito, anche grazie alle testimonianze delle molte persone presenti e da alcuni video amatoriali, un uomo di origine africana – forse ubriaco o sotto effetto di stupefacenti – ha cominciato a dare in escandescenza prendendosela anche coi passanti, scatenando panico e terrore. Prima ha fermato un furgone tra viale IV Novembre e la rotonda di piazzale Marconi, ingaggiando una colluttazione con il conducente. Poi è andato verso la stazione e se l’è presa col giovane, tirandogli prima uno schiaffo e poi brandendo un coccio di vetro sfregiandogli la faccia.

In quel momento la pattuglia dell’Esercito, attiva da una decina di giorni per l’Operazione ‘Strade Sicure’ non era presente perché impegnata in un servizio di perlustrazione lungo il quartiere. Poco dopo i militari sono arrivati, così come mezzi di soccorso, polizia e carabinieri ai quali è stato affidato il caso e che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.