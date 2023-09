SEMINARI SULLA SALUTE

Iniziative sono previste anche a Correggio per la Settimana della Salute mentale. Il centro culturale Lucio Lombardo Radice organizza la mostra "Ascoltiamo le nostre emozioni", con disegni prodotti nell’atelier del Centro salute mentale di Correggio, aperta fino all’8 ottobre negli spazi dell’ospedale San Sebastiano. E sabato 30 settembre alle 16, sempre in ospedale, viene presentato il libro "Transoceanizzando politiche e pratiche locali-globali", a cura di Alcindo Antonio Ferla, Maria Agusto Nicoli, Karol Velga Cabral, Marcio Mariath Belloc, in dialogo con Mauro Gozzi.