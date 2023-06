"Seminario in ’riparazione’, ma non un corteo"

"Vogliamo regalare uno sguardo più ampio" dichiara Cristiano Lugli parlando dell’evento di ’riparazione al Gay Pride’ organizzato dal Comitato ’Beata Giovanna Scopelli’. Domani (sabato) , dalle 16 all’hotel Posta, il comitato ha organizzato un momento di ritrovo in opposizione alla parata della comunità Lgbtqia+.

Il gruppo dedicato alla Beata Scopelli nasce nel 2017 in contrapposizione al primo ’Pride’ a Reggio. Da allora, escludendo gli anni del Covid, hanno sempre riorganizzato la processione detta di ’riparazione al Gay Pride’.

Per l’edizione 2023 sono stati apportati dei cambiamenti: "Abbiamo deciso di non fare la processione – racconta il membro fondatore Lugli –. In tanti si sono avvicinati al tema della riparazione, quindi volevamo offrire una prospettiva non solo cattolica".

Al posto del corteo si svolgerà il seminario di formazione dal titolo ’Negare Dio, negare l’uomo’. A prendere parte all’incontro il magistrato della Suprema Corte di Cassazione Giacomo Rocchi, la giornalista Cristina Gauri e il Reverendo don Gabriele D’Avino (Fraternità San Pio X).

"Il magistrato porterà un punto di vista legale e oggettivo su cosa comportano i diritti richiesti dalle famiglie Lgbt – spiega Lugli, delineando lo svolgimento del pomeriggio –, Cristina Gauri prima faceva la dj, ci racconterà la sua conversione. Ha da offrire la prospettiva di chi ha visto l’esagerata vita notturna".

"Infine, parlerà don Gabriele sulla visione dell’omosessuale da parte della Chiesa, su come sia visto come peccato soprattutto se mostrato in pubblico".

Cristiano Lugli continua: "È importante chiarire la situazione, sopratutto data la grande confusione all’interno della Chiesa, questa ha sempre dato e tutt’ora ci dà un insegnamento che rimane quello".

Per chi si aspettava la manifestazione come momento di preghiera le occasioni non mancheranno: "Dopo il seminario, alle 18,30 ci sarà la Santa Messa di riparazione – conclude Lugli – Inoltre, se il Duomo sarà aperto, come l’anno scorso ci recheremo alla tomba della Beata Giovanna Scopelli".

Veronica Frasca