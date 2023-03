"Sempre al fianco delle donne che rischiano la vita per i propri diritti"

"È con la volontà politica di stare dalla parte delle donne che l’associazione Nondasola – scrivono in una nota – ha deciso di costituirsi parte civile nei processi contro gli esecutori di Saman Abbas e dell’uomo, Mirko Genco, che ha ucciso Juana Cecilia Hazana Loayza al quale è stata comminata proprio in questi giorni una pena di 29 anni e tre mesi. Come è successo a Cecilia e Saman che per difendere il diritto a orientare la propria vita sono state uccise. Per non dissipare questa forza, siamo al loro fianco e al fianco delle donne che qui e altrove mettono a repentaglio la propria esistenza per difendere e nutrire la cultura che tutela i diritti di ciascuna".