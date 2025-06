Sempre allegro e solare. Amava la pratica sportiva

La notizia della improvvisa scomparsa di Luca Alfieri ha destato vasto cordoglio in tutta la Bassa, in particolare a Guastalla, dove il 58enne aveva vissuto a lungo. Originario di una famiglia di noti imprenditori, Luca era a sua volta attivo nel mondo degli affari, in particolare nel commercio, anche con l’estero. In passato aveva collaborato con la moglie Lorenza Manfredini nella gestione del bar ristorante Il Sorpasso, annesso alla stazione di servizio sulla Cispadana, alla periferia guastallese. Luca lascia anche la figlia Andrea, i fratelli Fabrizio e Massimo, le sorelle Laura e Albertina, altri parenti. Sono stati i fratelli, ieri pomeriggio, a effettuare il rito del riconoscimento formale del cadavere, alla presenza della polizia stradale, alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, dove il corpo è stato composto dopo il recupero effettuato dagli operatori dell’agenzia Veronesi e Pederzoli. Ora si attende il nulla osta della magistratura per poter fissare i funerali.

Luca Alfieri era conosciuto per il suo carattere solare, sempre allegro, dalla battuta pronta. Spesso, di mattina, si dedicava al movimento fisico, con un giro in bicicletta. Anche ieri mattina si è messo in sella, diretto poi verso la Cispadana. Nel primo pomeriggio, di fronte al suo mancato rientro a casa per il pranzo, i familiari si sono preoccupati. E quando hanno saputo dell’incidente di un ciclista, non ancora identificato, hanno ipotizzato che potesse trattarsi del loro Luca.

