Sempre dalla parte del lettore. La cronaca si fa senza schierarsi

È doveroso, da parte di noi giornalisti del Resto del Carlino di Reggio Emilia, chiarire che ogni giorno svolgiamo il nostro lavoro rispettando gli indifferibili principi della cronaca. Principi che si sostanziano, per prima cosa, nel verificare le notizie, analizzando le fonti e riportando i fatti secondo la visuale di chi li racconta. Senza prendere posizioni sviluppando opinioni e senza argomentare nel merito: il commento fa parte del nostro lavoro in accompagnamento della notizia stessa, ma mai quando la si riporta per dovere, sempre, di cronaca.

Non abbiamo lavorato diversamente trattando dell’arcinoto accadimento del 22 febbraio, con gli scontri tra gruppi di ragazzi (babygang, se può essere un termine per sintetizzare) e i tifosi della Reggiana. L’identità e la veridicità della ‘deposizione’ della ragazza di cui il Vandelli parla sono state attentamente verificate. Come al solito, siamo disponibili a riportare ogni versione dei fatti con fonti verificate, come facciamo infatti oggi riportando il comunicato del Vandelli. Malgrado il Carlino, in questa ’lettera alla città’, non sia nemmeno – stranamente – espressamente citato.

Lo facciamo per ribadire di essere sempre dalla parte del lettore e della verità. E poiché non giudichiamo nessuno, non sia mai messa in dubbio la nostra serietà.

Il Carlino di Reggio