Sempre gravissimo il 60enne investito

Ancora in gravissime condizioni il 60enne travolto in via Cavatorti nel pomeriggio di martedì da uno scooter urtato dall’auto condotta dalla moglie, una 66enne di Montecchio. Grave, ma non in pericolo di vita il 22enne di Campegine che era in motorino. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Brunelleschi: la Panda guidata dalla donna stava uscendo dalla laterale, quando si è scontrata con la due ruote, che a sua volta è finita contro il pedone 60enne che si trovava a pochi metri. Ad avere la peggio è stato quert’ultimo: è ricoverato in Rianimazione al Maggiore di Parma.

f.c.