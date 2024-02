Sempre Nomadi: musica, libri e l’amore dei fan

Non solo musica e canzoni al Nomadincontro, che si è aperto ieri pomeriggio con la presentazione del libro "A oltranza. (Dis)avventura di una vecchia groupie" di Valeria Carletti, con interventi di Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, e Stefano "Cisco" Bellotti, ex voce dei Modena City Ramblers, con la conduzione dell’incontro affidata al sindaco Elena Carletti.

Un pubblico numeroso ha affollato la sala della biblioteca, prima di salire al primo piano, alla sala civica, dove è stata aperta la mostra "Radici: gli inizi di Augusto" con opere di Augusto Daolio, visitabile anche oggi dalle 11. Tra gli ospiti della prima serata anche Camilla Pandozzi, la cantautrice 15enne di Formia, che ’ruota’ attorno al mondo dei Nomadi. "Per me – confida Camilla – è un grande onore avere i Nomadi e Beppe Carletti come maestri. Posso dire che Beppe è diventato per me come un… terzo nonno".

Ieri sera al teatro tenda accanto alla Rocca è andato in scena il primo concerto dei Nomadi, preceduto proprio da un’esibizione di Camilla. E oggi si prosegue con il Nomadincontro: alle 11 in teatro un incontro con Carletti sulla storia dei Nomadi e la visita a una mostra fotografica, dalle 14 la musica al palatenda con Giovanni Cocchia, Sara Iuliano, Djomi, Atuma, Kohra, Camilla Pandozzi, alle 16 l’assegnazione del Premio Augusto Daolio a Stefano Buttafuoco, giornalista e scrittore, per lasciare poi spazio al secondo live dei Nomadi. Per questa due giorni di "full immersion" nella storia di una band attiva da 61 anni arrivano in migliaia da tutta Italia.

C’è chi ha viaggiato in treno o in aereo da Sicilia e Calabria, chi è arrivato dalla Puglia, dal Nomadi Fans Club di Casarano, in Salento, ma tra il pubblico si sentono anche accenti del Lazio, Toscana, Veneto, Lombardia, fino all’immancabile Sardegna, la cui bandiera non manca mai neppure sulla sempre visitatissima tomba di Augusto Daolio, al cimitero di Novellara.