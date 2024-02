"Sempre più ragazzi abbandonano lo sport, bisogna ripartire dalla motivazione"

Lo sport dimenticato. In questi anni l’abbandono dello sport tra i giovani sta crescendo notevolmente e c’è un termine tecnico per definirlo, ovvero drop-out sportivo. Lo dimostrano anche i dati raccolti intervistando i ragazzi di terza media della nostra scuola. Abbiamo scoperto infatti che il 29,1 per cento dei ragazzi non pratica uno sport, tra questi il 30 per cento sono maschi e il restante 70 femmine. Abbiamo parlato di questa situazione con il nostro docente di educazione fisica Antonio Panciroli. Professor Panciroli che ne pensa? I ragazzi fanno sempre meno sport?

"Sì, è vero. Ho notato che i ragazzi abbandonano lo sport principalmente tra la terza media e la prima superiore, probabilmente perché il passaggio di scuola è molto impegnativo e toglie tempo libero, ma anche prima non va molto meglio. In generale la fascia di abbandono va dai 13 ai 16 anni, con una prevalenza di abbandono da parte delle ragazze".

Da appassionato di sport pensa che questo possa avere un impatto nella vita dei giovani?

"Certamente, perché praticare uno sport migliora la salute fisica e mentale, e favorisce le relazioni".

Quali pensa siano le cause?

"A parte quelle già messe in evidenza, spesso sono le aspettative e i modelli del mondo adulto che tendono a schiacciare il divertimento e a non rispettare i normali ritmi di apprendimento dei ragazzi. Il risultato come unico valore produce una precoce specializzazione, deleteria sia dal punto di vista motorio che emotivo. Se insegno a scrivere a un bambino devo partire dal pregrafismo, non posso pretendere subito che faccia un tema. Nello sport invece a volte si tende a fare così. È vero che si gioca per vincere ma per farlo veramente è necessario non usare scorciatoie. Se un allenatore fa buttare al bambino la palla per non perdere la partita si è perso qualche passaggio. Solo sbagliando si impara come fare a non perdere e se ne capisce il valore".

Può proporre qualche soluzione?

"Dobbiamo ripartire dalla motivazione, evitare l’ossessione da risultato, far ritrovare ai ragazzi la gioia dello sport".

Classe III D

Disegno di Edoardo Flagiello

