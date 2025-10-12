Sempre più vicina la nascita della Pro Loco

A Rubiera sta nascendo la Pro Loco. Venerdì sera la sala del consiglio comunale rubierese ha ospitato una riunione informativa sulla costituzione della Pro Loco voluta dal comitato promotore con la partecipazione di Paola Bertolini, la presidente provinciale dell’Unpli, l’Unione Nazionale delle Pro Loco. "La sala – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – era piena di rubieresi con le esperienze più diverse. Il comitato promotore è formato da un bel numero di commercianti e titolari di locali di Rubiera che hanno l’obiettivo di promuovere sempre di più il nostro paese e di farlo diventare sempre più attrattivo. In sala c’erano tante altre competenze, anche di volontari esperti nell’organizzare manifestazioni e iniziative ludiche, culturali e gastronomiche. Ora che si vede che l’interesse davvero c’è, si può partire con il percorso ufficiale che prevederà un’assemblea pubblica fondativa ai primi di novembre".

A Rubiera sono tante le associazioni attive sul territorio, ma la nascita della Pro Loco "è una novità – rimarca il sindaco Cavallaro – per il nostro comune. L’amministrazione supporta il nuovo progetto. C’è ampio spazio per tutti coloro che vogliono unirsi a questo che per Rubiera è davvero un esperimento importante. La Pro Loco può godere di una organizzazione nazionale efficiente che aiuta a dimenarsi in mezzo alle questioni burocratiche grazie a convenzioni interessanti (assicurazioni, Siae, somministrazioni e tutte le cose che preoccupano chi organizza eventi)".

Per il sindaco Cavallaro può essere uno strumento "utile anche a chi già opera a Rubiera e può individuare risposte e soprattutto trasversalità nell’organizzare le cose". Il primo cittadino quindi assicura che il Comune "non può naturalmente che aiutare questo giacimento di nuove idee e di potenzialità. Spero davvero che al gruppone di venerdì sera possano unirsi ulteriori forze". Il sindaco ringrazia inoltre "quanti hanno promosso questo cammino: è davvero un’occasione importante per tutta la comunità", osserva sempre il primo cittadino Emanuele Cavallaro. L’assemblea fondativa della Pro Loco di Rubiera è dunque in programma a novembre a Rubiera: probabilmente tante persone parteciperanno all’atteso appuntamento. In futuro saranno anche programmate eventuali iniziative o attività per valorizzare Rubiera. Matteo Barca